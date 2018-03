Kitiltották a Netflix filmjeit Cannes-ból

Nem versenyezhetnek, mert ártanak a mozizás ügyének.

Tavaly két Netflix-film, az Okja és a The Meyerowitz Stories is szerepelt a Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjában, amiért sok kritikát kaptak a szervezők. Nem a filmek színvonala miatt, mindkettő pozitív fogadtatásban részesült, inkább annak ténye miatt, hogy nem moziba szánt filmek is versenyezhetnek a legrangosabb filmfesztiválon. A Idén szigorítottak a feltételeken, és a streaming szolgáltató filmjei már nem indulhatnak az Arany Pálmáért. A Netflix továbbra is bemutathatja egyes filmjeit a programban, de csakis versenyen kívül.

A Netflixesek imádták a vörös szőnyeget, és még több filmet szeretnének nálunk bemutatni. De megértik, hogy az ő modelljük erőltetése épp a miénk ellenében dolgozik

– mondta a Hollywood Reporternek Theirry Frémaux, a fesztivál művészeti igazgatója.

Állítása szerint tavaly is azért engedte be a Netflix-filmeket a versenybe, mert azt hitte, ezzel meg tudja győzni őket, hogy moziban is mutassák be őket Franciaországban. Ők azonban hajthatatlanok maradtak. Frémaux márpedig úgy véli, hogy a mozi és az internet története két különböző dolog, így indokolt a mozifilmek védelme is a fesztiválon.

Nem ő az egyetlen, aki szorgalmazza a megkülönböztetést. A napokban Steven Spielberg is arról beszélt, hogy az elsődlegesen netes forgalmazásra készülő filmeknek szerinte nincs helye az Oscar-mezőnyben.

Attól a pillanattól kezdve, hogy elkötelezed magad a tévé-formátum mellett, tévéfilmet csinálsz. Ha jó a film, mindenképpen megérdemled az Emmyt, de az Oscart nem. Szerintem olyan filmeket nem szabadna a díjra jelölni, amiket csak egy-két moziban, kevesebb mint egy hétig vetítenek.

Borítókép: Okja/Netflix