A primadonnák betegek

Locspocsos, sáros utca hosszán

Bús, náthás kedvvel baktatok,

Meg-megnézek egy-egy függönyzött,

Szomoru, gyászos ablakot.

Ez is, az is primadonnáé,

Ki énekelt és berekedt,

Nagyváradon a primadonnák

Nem énekelnek, betegek…



Locspocsos, sáros utca hosszán

Szállott volt meg a nagy tudat,

Hogy: ha túl sok a primadonna,

Beteggé játsszák magukat.

Másutt kevés a primadonna

S a betegség is kevesebb,

Nagyváradon a primadonnák,

Szegények, mindig betegek.

