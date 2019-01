Nem játszom tovább

Hunyok, de nem kell a hunyósdi,

Pedig érkeznek szép szavak.

Nem játszom tovább, bánom is én,

Hogy „föl”, „csitt”, „szabad”, „nem szabad”,

Bánom is én, bánom is én.

Nem akarom, amit akartam,

Nem akarom, aki akar

S a gyűlölőket bánom is én,

Engem most szent közöny takar.

Bánom is én, bánom is én.

Megistenülök, magamért csak,

Vagy megdöglök csak magamért.

A többit pedig bánom is én,

A pénzt, a kedvet, a babért,

Bánom is én, bánom is én.

