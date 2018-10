Most mindent megtudhatunk a 100 éve született Bergmanról

A programok mellé pedig még tea és grog is lesz a Skandináv Házban.

Száz éve született a filmtörténet egyik legnagyobb filmrendezője, Ingmar Bergman, akinek metszően őszinte filmjeiről és démonaival folytatott élethosszig tartó küzdelméről mi is megemlékeztünk a nyári évforduló alkalmával. A Skandináv Ház és az Észak folyóirat most ünnepi programsorozatot indít, minden alkalommal más-más oldalról közelítve meg a rendkívül sokszínű életművet. Lesz irodalmi felolvasóest és beszélgetés, kamarakoncert, lakásszínház és filmvetítés is az ősszel-télen. Az esteket a Skandináv Ház új nappalijába szervezik, célkitűzésük a közvetlen, meghitt hangulat, „értve ezalatt legfeljebb negyven főt, teát, kávét, glöggöt és grogot” – ahogy a közleményben írják.

Az első alkalom október 7-én, vasárnap este hatkor lesz, ekkor írói oldaláról közelítik majd Bergmant, ami a filmek mellett gyakran háttérbe szorul. Az esemény részletes leírása itt található.

