Budán is találkozhatunk a moszkvai Kreml híres tornyával

Hét éve már, hogy a forgalmas csomópont újra Széll Kálmán nevét viseli, de egy mozaik még mindig emlékeztet a múltra.

A két éve átadott, hosszú hónapokon át nem működő digitális órájával rendszeresen a figyelem középpontjába került Széll Kálmán tér a legtöbb ember fejében ma is Moszkva térként él – nem véletlenül, hiszen az 1929-ig névtelen, az agyagbányászat miatt évszázadokon át egyre táguló csomópont hatvan éven át, 1951-től 2011-ig viselte a szovjet, majd orosz főváros nevét.

A két éve átadott, hosszú hónapokon át nem működő digitális órájával rendszeresen a figyelem középpontjába került Széll Kálmán tér a legtöbb ember fejében ma is Moszkva térként él – nem véletlenül, hiszen az 1929-ig névtelen, az agyagbányászat miatt évszázadokon át egyre táguló csomópont hatvan éven át, 1951-től 2011-ig viselte a szovjet, majd orosz főváros nevét.

Hét éve már tehát, hogy a buszok, villamosok és a metró is a négy évet (1899-1903) miniszterelnökként az ország élén töltő, Vörösmarty Mihály lányát, Ilonát feleségül vevő Széll Kálmán nevét mondják be a téren megállva, van azonban egy részlet, ami ma is a szocializmus évtizedeire, illetve a korábbi elnevezésre emlékeztet:

a 3. számú ház kapuja mellett álló mozaik.

Az utcanévtáblának is beillő, 100×80 centiméteres kép ugyanis ma is büszkén hirdeti, hogy a szemlélődő bizony a Moszkva téren álldogál, a két nép közti örök és megbonthatatlan barátság érzését pedig a Kreml az itáliai Pietro Antonio Solari által tervezett, 1491-ben elkészült Szpasszkaja-tornya, illetve az annak szomszédságában, a Vörös téren álló Lenin-mauzóleum (Alekszej Suszev, 1924-1930) képével nyomatékosítja.

Az 1952-ben a keramikus-festő Pál Ferenc (1914-2008) által készített – ő tervezte a tizennégy évnyi szolgálat után lebontott Kossuth híd Kossuth Lajos és Batthyány téri emlékkövét is – munka ma tökéletes állapotú, de ez nem mindig volt így.

Alig négy évvel kihelyezése után a tér és környéke adott ugyanis otthont az ’56-os forradalom második legjelentősebb fegyveres ellenálló központjának. A Déli pályaudvarról áttolt vagonokból barikádot épített, a Vörös Hadsereg katonáit feltartóztatni próbáló forradalmárok az utolsó napokra már a környező, fontos épületek jó részét, így a hűvösvölgyi ÁVH-épületet, a kerületi pártházat, a Központi Statisztikai Hivatal épületét, a pártvezetők villáját és a Bécsi kaput is ellenőrzés alatt, megszállva tartották, a november 4-én érkező tankokkal szemben azonban tehetetlenek voltak. A szűk két héten át tartó ellenállásuk során arra azonban maradt idejük, hogy a mozaik Moszkva feliratát közel maradéktalanul levéssék, a kép jó részére pedig egy

IFJÚ MÁRTÍROK TERE

feliratot tartalmazó papírlapot ragasszanak.

A szokatlan utcatáblát hordó Széll Kálmán tér 3. nem csak mozaikja miatt kerülhetett volna be a három éve futó, térképen is követhető Ismeretlen Budapest sorozatunkba, hiszen az 1890-ben egyemeletes lakóházként megszületett épületre a kora XX. századi építészet egyik fontos alkotópárosa, az 1908-tól húsz éven át együtt dolgozó Tőry Emil (1863-1928) és Pogány Móric (1878-1942) emelt két szintet, kialakítva annak mai képét. A munkák 1927-re készültek el, így Tőry következő évben bekövetkezett halála miatt jó eséllyel állíthatjuk: ez volt az utolsó közös munkájuk.

Közös munkáik közt szerepelt a torinói világkiállítás magyar pavilonja (Györgyi Dénessel, 1911), a ma a Ritz-Carltonnak otthont adó Adriai Biztosító Társulat Székháza (1912-1918), valamint az Astoria sarkára tervezett új Nemzeti Színház az első világháború kitörése miatt (is) rajzasztalon maradt, 1913-ban elfogadott terve.

A ház másik fontos érdekessége – erről a mozaik alatt külön emléktábla is megemlékezik – , hogy élete ötvennyolc évét itt töltötte a Kossuth-díjas báb- és díszlettervező, Koós Iván (1927-1999), aki tucatnyi bábfilm és bábszínházi produkció mellett a magát ezermesternek kiadó, de a szabóság kivételével semmihez sem értő Mekk Elekkel is megajándékozta a magyar gyerekeket.

Nem véletlen, hogy a kaputól alig néhány perces sétányira, a tér túlsó oldalán bújik meg Kolodko Mihály (Mihajlo Kolodko) alig néhány centiméteres, kezében

MOSZKVA TÉR

feliratot tartó Mekk Elek-szobra.

