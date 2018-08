Hamis Michael Jackson-dalokat adott ki a Sony

Egy Michael Jacksont imitáló énekes által előadott dalok is rákerültek a zenész első posztumusz lemezére 2010-ben. A Breaking News, Keep Your Head Up és a Monster című számok több, tényleg a halott sztár által énekelt dal mellett foglaltak helyet a korongon.

Csak az első héten 228 ezer fogyott a lemezből, amiről már akkor sokan gyanítani kezdték, hogy nem az összes számot énekli rajt Jackson. Katherine Jackson, az énekes anyja szintén egyetértett. Vera Servoa, a zenész egyik rajongója 2014-ben beperelte a Jackson zenéjét gyártó Angelikson Productions-t, illetve annak vezetőjét, Eddie Cascio-t, hivatalosan is megvádolva őket csalással.

A Sony csak mostanra vallotta be, hogy valóban hamisak voltak a számok, amiket általuk adott ki Cascio cége. A kiadó lehetséges, hogy megússza a dolgot, azonban az Angelikson ellen mindenképpen tovább fog folyni az ügy.

Kép: Reuters