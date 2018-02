Meghalt a világhírű holland rockzenekar társalapítója

A Venusszal befutó Shocking Blue-ban a magyar származású Veres Mariska énekelt, most a basszgitáros Klaasje van der Wal halt meg.

A Shocking Blue zenekart 1967-ben alapította a gitáros/dalszerző Robbie van Leeuwen Hágában, rajta kívül Klaasje van der Wal (a kép jobb szélén) és a dobos Cor van der Beek alkották az együttest, melynek még egy másik énekes is a tagja volt, az ő helyére került Veres Mariska egy évvel később. Veres már Hágában született, édesapja Veres Lajos cigányprímás volt, anyja pedig francia és orosz származású. A Shocking Blue a Nederbeatnek nevezett hágai beatszíntér legsikeresebb zenekara lett, és miután a Venus című daluk 1970-ben Amerikától Franciaországon át Ausztráliáig számos országban listavezető volt, világszerte ismert lett. A dalt később feldolgozta a Bananarama is, de nemcsak ez az egy ismert száma volt a zenekarnak, több kisebb nemzetközi slágerük is akadt még (mint például a Send Me a Postcard), a Love Buzzt pedig később a Nirvana is feldolgozta.

Van der Wal 1972-ben kilépett a zenekarból, melyet a következő évben van Leeuwen és Veres is elhagytak. Még egy ideig próbálkozott másik zenekarral, de végül az üzleti életben helyezkedett el. Halála okát nem közölték, csak hogy váratlanul halt meg február 12-én, 69 éves korában. Mivel Veres Mariska 2006-ban, van der Beek pedig még 1998-ban meghaltak, van Leeuwen maradt a Shocking Blue legsikeresebb felállásának egyetlen élő tagja.

Fotó:By Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989 – negatiefstroken zwart/wit, nummer toegang 2.24.01.05, bestanddeelnummer 923-1956 – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, Link