Két ukránt ítéltek el Németországban, mert Oroszország javára végeztek szabotázsakciókat

A német szövetségi ügyészség vádat emelt kedden két ukrán állampolgár ellen Oroszország javára tervezett szabotázsakciók miatt.

A Baden-Württemberg tartomány főbíróságán indított eljárásban a két ukrán férfit azzal vádolják, hogy az orosz hírszerzés megbízásából GPS nyomkövető készülékekkel láttak el csomagokat, amelyeket Kölnből adtak fel ukrajnai címekre, hogy így fürkésszék ki a szállítmányozási útvonalakat és logisztikai folyamatokat. A karlsruhei székhelyű vádhatóság szerint később gyújtóeszközökkel adtak volna csomagokat a gyanúsítottak.

Az ilyen csomagok aztán Németországban vagy Ukrajna nem orosz megszállás alatt lévő részeibe tartva gyulladtak volna meg, minél nagyobb kárt okozva és aláásva a lakosság biztonságérzetét

– írta a német ügyészség, amely szerint a hírszerzési és szabotázscélú ügynöktevékenységgel, valamint súlyos gyújtogatás előkészítésével gyanúsított férfiak vállalták, hogy ilyen csomagokat is fel fognak adni.

A vádhatóság szerint az ügy egy harmadik gyanúsítottját Svájc kiadta a német hatóságoknak. A szintén ukrán állampolgárságú férfi vizsgálati őrizetben van, hamarosan ellene is várható vádemelés.

A gyanúsítottakat tavaly májusban vették őrizetbe Kölnben és Konstanzban, illetve a svájci Thurgau kanton területén.

(MTI)