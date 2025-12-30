romániatigris
Elpusztult egy tigris Craiova állatkertjében, miután megette a hozzá bedobott műanyagcsomagolást

2025. 12. 30. 17:11
A látogatók által az állatok ketrecébe bedobott műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében – számolt be kedden a News.ro román hírportál.

A dél-romániai város állatkertjét üzemeltető Eco Urbis vállalat szerint a Craiovára tavasszal érkezett két tigriskölyök egyike hirtelen megbetegedett és elpusztult. Mint közölték, halálát az okozta, hogy műanyagcsomagolást nyelt le, amit látogatók dobtak a ketrecbe.

A helyi sajtó beszámolója szerint a tragikus eset két hete, december 14-én történt, az állatkert azonban nem tette közhírré. Az üzemeltető csak azt követően adott tájékoztatást az esetről, hogy a látogatók hiányolták a tigriskölyköt és egyre többen érdeklődtek holléte felől.

A két fehér bengáli tigris májusban, négyhónaposan érkezett a craiovai állatkertbe, és rövid idő alatt ők lettek a látogatók kedvencei.

Az állatkert üzemeltetője a tigriskölyök elpusztulása kapcsán emlékeztetett, a létesítmény területén táblák figyelmeztetnek, hogy tilos etetni az állatokat, és az előírás megszegése súlyos veszéllyel járhat az állatokra nézve.

A Digi24 közlése szerint a dél-romániai város állatkertjében egy évvel korábban is történt egy hasonló eset, akkor egy őz halálát okozta a ketrecébe dobott nylonzacskó.

A fehér tigris a bengáli tigris egy színváltozata, szokatlan színét génmutáció okozza.

