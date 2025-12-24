orosz-ukrán háborúukrajnaáramszünetháború
Nagyvilág

Tizenöt-húsz órás áramszünetek Ukrajnában

Olesandr Gimanov / AFP
Sötét Odesszában
24.hu
2025. 12. 24. 17:57
Olesandr Gimanov / AFP
Sötét Odesszában

Ukrajnát a háború kezdete óta a legnehezebb tél fenyegeti

– mondta Makszim Timcsenko, a DTEK vezérigazgatója a Bloombergnek, amiről a Kárpátinfó adott hírt. A beszámoló szerint szeptember óta az energetikai kapacitások több mint 50%-a sérült vagy megsemmisült, egyes régiókban napi 15–20 órás áramszünetek vannak.

Az ukránok problémái közé tartoznak, hogy nincs elég transzformátor, generátor, turbina, miközben új berendezések gyártására nincs idő, igyekeznek Európából használt eszközöket beszerezni. A legtöbbet a hatékony légvédelem segítené, ám ez mind nehezebb, hiszen az oroszok hatalmas erőforrásokat mozgatnak: drónokkal, rakátékkal is támadnak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az emberevő karácsonyi macskától az ajándékokat kakiló farönkig – különös karácsonyi hagyományok a nagyvilágban
Újabb több tízezer Epstein-dokumentum került nyilvánosságra
Leó pápa szomorú, mert Oroszország „látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet”
Molnár Áron a Loupe tüntetésén a szabad közterekért, a tiszta közbeszédért, levegőért.
Gulyás „gerinctelen” Gergelynek üzent karácsonyi videójában Molnár Áron
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik