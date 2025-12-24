Tizenöt-húsz órás áramszünetek Ukrajnában

Ukrajnát a háború kezdete óta a legnehezebb tél fenyegeti

– mondta Makszim Timcsenko, a DTEK vezérigazgatója a Bloombergnek, amiről a Kárpátinfó adott hírt. A beszámoló szerint szeptember óta az energetikai kapacitások több mint 50%-a sérült vagy megsemmisült, egyes régiókban napi 15–20 órás áramszünetek vannak.

Az ukránok problémái közé tartoznak, hogy nincs elég transzformátor, generátor, turbina, miközben új berendezések gyártására nincs idő, igyekeznek Európából használt eszközöket beszerezni. A legtöbbet a hatékony légvédelem segítené, ám ez mind nehezebb, hiszen az oroszok hatalmas erőforrásokat mozgatnak: drónokkal, rakátékkal is támadnak.