török hajóorosz drónorosz-ukrán háborúnapraforgóolaj
Nagyvilág

Török hajó ellen indított támadást egy orosz drón

24.hu
2025. 12. 13. 21:26

Egy orosz drón célzott támadást intézett szombaton a VIVA nevű török hajó ellen a Fekete-tengeren – közölte az MTI beszámolója szerint az ukrán haditengerészet sajtószolgálata.

A közlemény szerint a hajó a gabonaszállításokra létrehozott tengeri folyosón haladt Egyiptom felé napraforgóolaj-szállítmánnyal. A támadást a nyílt tengeren, Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében hajtották végre, de az ukrán légvédelmi rendszer hatókörén kívül – emelte ki a haditengerészet. A hajón 11 török állampolgár tartózkodott. A támadás következtében a legénység nem sérült meg, és a hajó tovább halad Egyiptom felé.

Oroszország durván és cinikusan megsérti a nemzetközi tengerjogi normákat. Az ilyen cselekmények közvetlenül ellentétesek a hajózási szabadság alapvető elveivel

– hangsúlyozta közleményében a haditengerészet. Videófelvételt is közzétettek a megtámadott hajóról a Facebookon, és ezen láthatók a dróntalálat okozta károk.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Észak-Ciprusra mennek, akik szeretnék megválasztani a gyerekük nemét
„Tíz nap alatt több ember halhatott meg, mint a gázai háború két évében” – az űrből is látszik a gyilkolás Szudánban
Először beszélt nyilvánosan daganatos betegsége kezeléséről a brit uralkodó
Zelenszkij látszólag eleget tenne Putyin és Trump óhajának – de tényleg megtartanák háború idején az elnökválasztást?
Nagy Tesvér szeret, Patti Smith emlékezik, Krasznahorkai humorizál – könyveket ajánlunk a fa alá
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik