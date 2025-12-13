Török hajó ellen indított támadást egy orosz drón

Egy orosz drón célzott támadást intézett szombaton a VIVA nevű török hajó ellen a Fekete-tengeren – közölte az MTI beszámolója szerint az ukrán haditengerészet sajtószolgálata.

A közlemény szerint a hajó a gabonaszállításokra létrehozott tengeri folyosón haladt Egyiptom felé napraforgóolaj-szállítmánnyal. A támadást a nyílt tengeren, Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében hajtották végre, de az ukrán légvédelmi rendszer hatókörén kívül – emelte ki a haditengerészet. A hajón 11 török állampolgár tartózkodott. A támadás következtében a legénység nem sérült meg, és a hajó tovább halad Egyiptom felé.

Oroszország durván és cinikusan megsérti a nemzetközi tengerjogi normákat. Az ilyen cselekmények közvetlenül ellentétesek a hajózási szabadság alapvető elveivel

– hangsúlyozta közleményében a haditengerészet. Videófelvételt is közzétettek a megtámadott hajóról a Facebookon, és ezen láthatók a dróntalálat okozta károk.