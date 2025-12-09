Trump is új elnökválasztást akar Ukrajnában még a háború alatt

Donald Trump hasonló állásponton van egy Ukrajnában rendezendő választással kapcsolatban, mint Vlagyimir Putyin. Az amerikai elnök azt mondja a Politico-nak, hogy:

Igen, szerintem itt az ideje. Fontos lenne most választást tartani. A háborút arra használják, hogy ne tartsanak választást, de… azt gondolnám, hogy az ukrán népnek… meg kellene adni ezt a lehetőséget. És talán Zelenszkij nyerne. Nem tudom, ki nyerne. De nagyon régóta nem volt választásuk. Tudja, beszélnek a demokráciáról, de eljön egy pont, amikor már nem demokrácia többé.

Augusztusban Zelenszkij kijelentette: hogy nyitott a választások megtartására kellene Ukrajnában, de ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban. „Szükségünk van tűzszünetre mindenhol – a harctéren, az égen és a tengeren –, hogy az emberek demokratikus, nyílt és törvényes választásokat tudjanak tartani”.

