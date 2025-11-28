románialemondásmostenu
Lemondott az önéletrajza meghamisításával meggyanúsított román védelmi miniszter

afp
2025. 11. 28. 12:07
Bejelentette lemondását a román védelmi minisztérium éléről pénteken Ionut Mosteanu, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) politikusa, akit szakmai önéletrajza meghamisításával gyanúsított meg a román média.

A lapokban megjelent leleplezések hatására a politikus csütörtökön elismerte, hogy egy internetről letöltött modell alapján készült, sebtében leadott szakmai önéletrajzában „figyelmetlenségből” olyan egyetemi végzettség jelent meg, amely nem felel meg a valóságnak.

Mosteanu ezután egy másik egyetemi oklevél közzétételével próbálta bizonyítani, hogy rendelkezik a kormányzati tisztségekben megkövetelt felsőfokú végzettséggel.

Az őt, pártját és a kormányt ért támadások hatására végül pénteken egy Facebook-bejegyzésben bejelentette: lemond a tárca éléről, hogy az őt érő támadások ne kérdőjelezzék meg a román hadsereg hitelét. (MTI)

