himalájanepálhegymászóklavina
Nagyvilág

Lavina ért egy alaptábort a Himalájában, több hegymászó meghalt

admin Rugli Tamás
2025. 11. 03. 18:44

Lavina zúdult egy hegymászó-alaptáborra a Himalájában, a nepáli Rolwaling-völgyben, és hét ember halálát okozta – írja az MTI a nepáli hatóságokra hivatkozva.

A lavina a Yalung Ri csúcs alatti, 4900 méter magasan fekvő tábort temette maga alá. A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt külföldi hegymászó (három amerikai, egy kanadai és egy olasz), valamint két nepáli hegyi vezető van. További öt ember megsérült, négyet pedig eltűntként tartanak számon.M

A mentőhelikopter a rossz idő miatt nem tudott leszállni, ezért a mentők gyalog próbálnak eljutni a helyszínre.

Néhány nap óta heves havazás és hóviharok sújtják a térséget, így több útvonalon is veszélyessé vált a mászás. A 5600 méter magas Yalung Ri viszonylag könnyen elérhető csúcsnak számít, így a kezdő hegymászók körében is népszerű.. Nepál egy másik részén, a Panbari-hegyen a hatóságok másik két olasz hegymászót keresnek, akikkel szombat óta nincs kapcsolat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Oroszország egyik legrégebbi olajfinomítójára mértek csapást az ukránok
Bár a Pentagon rábólintott, Trump egyelőre nem ad Tomahawk rakétákat Ukrajnának
Életeket menthetett meg a hősies alkalmazott, amikor közbeavatkozott az angliai késelés során
Megfulladt huszonhét konténerbe zárt vadászkutya egy spanyol komphajón
Iványi Gábor: Ez egy öngól volt a hatalom részéről. Ha bezárnak, akkor a börtönből folytatom tovább a börtönpasztorációt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik