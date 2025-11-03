Lavina ért egy alaptábort a Himalájában, több hegymászó meghalt

Lavina zúdult egy hegymászó-alaptáborra a Himalájában, a nepáli Rolwaling-völgyben, és hét ember halálát okozta – írja az MTI a nepáli hatóságokra hivatkozva.

A lavina a Yalung Ri csúcs alatti, 4900 méter magasan fekvő tábort temette maga alá. A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt külföldi hegymászó (három amerikai, egy kanadai és egy olasz), valamint két nepáli hegyi vezető van. További öt ember megsérült, négyet pedig eltűntként tartanak számon.M

A mentőhelikopter a rossz idő miatt nem tudott leszállni, ezért a mentők gyalog próbálnak eljutni a helyszínre.

Néhány nap óta heves havazás és hóviharok sújtják a térséget, így több útvonalon is veszélyessé vált a mászás. A 5600 méter magas Yalung Ri viszonylag könnyen elérhető csúcsnak számít, így a kezdő hegymászók körében is népszerű.. Nepál egy másik részén, a Panbari-hegyen a hatóságok másik két olasz hegymászót keresnek, akikkel szombat óta nincs kapcsolat.