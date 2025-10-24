A palesztin mozgalmak kairói tárgyalásukon megállapodtak arról, hogy technokratákból álló független bizottság irányítja majd átmenetileg a Gázai övezetet a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével életbe lépett tűzszüneti megállapodás alapján.

A Hamász honlapján közzétett közlemény szerint a tárgyaláson részt vevő különböző palesztin szervezetek megállapodtak, hogy független, technokrata és civilekből álló ideiglenes bizottságot állítanak fel, amelynek a feladata az élet ügyeinek intézése és a fontos szolgáltatások biztosítása lesz.

A palesztin szervezetek abban is megállapodtak, hogy

„újjáélesztik a Palesztinai Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) mint a palesztin nép egyetlen legitim képviselőjét”. A Hamász nem tagja a PFSZ-nek.

A Hamász és riválisa, a Ciszjordániában székelő Fatah mozgalom küldöttsége csütörtökön találkozott Egyiptomban, hogy megvitassák a gázai háború lezárultával meghozandó intézkedéseket – közölte a tárgyalások tartalmát ismerő tisztségviselő az AFP hírügynökséggel.

2024 decemberében a Hamász és a Fatah bejelentette, hogy megállapodtak egy bizottság létrehozásában, amely a Gázai övezetet irányítja majd az Izrael elleni háború után. A megállapodást egyebek között a Fatah több tagja is hevesen bírálta. Ezt követően több palesztin politikai vezető javasolta, hogy hozzanak létre független szakemberekből álló bizottságot a palesztin terület irányítására, amely felett a Hamász 2007-ben erővel vette át a hatalmat a PFSZ-től. (via MTI)