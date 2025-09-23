Magyarország nem áll le az orosz energia vásárlásával, pedig már maga Trump követeli ezt

Magyarország nem fog leválni az orosz energiáról – mondta Szijjártó Péter a Guardiannek az ENSZ közgyűlés szünetében adott interjújában, annak ellenére is, hogy legutóbb már Donald Trump szólította fel a NATO-tagállamokat arra, hogy ne vásároljanak több orosz olajat.

A külügyminiszter a magyar nyilvánosságban jól ismert érvelést elismételve a brit lapnak is azt mondta, hogy orosz olaj- és gázforrások nélkül nem tudjuk biztosítani Magyarország ellátását, hozzátéve, hogy

„megérti” Trump álláspontját.

„Számunkra az energiaellátás pusztán fizikai kérdés. Jó lehet arról álmodozni, hogy olajat és gázt vásárolunk valahonnan [Oroszországon kívül] … de csak onnan tudunk vásárolni, ahol rendelkezünk infrastruktúrával” – fogalmazott.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy kész új szankciókat kivetni Oroszországra, ha a NATO-országok leválnak az orosz energiáról. „Készen állok arra, hogy jelentős szankciókat vezessek be Oroszország ellen, ha az összes NATO-tagállam egyetért, és megkezdi ugyanezt, és ha az összes NATO-tagállam nem vesz több olajat az országból” – írta múlt héten a Truth Socialön.

Donald Trump a múlt héten egy sor határidőt szabott Moszkvának az Ukrajna elleni háború befejezésével kapcsolatban, konkrét lépéseket azonban nem tett ezek megvalósulása érdekében.

Itt hosszabban írtunk arról, mi állhat annak a hátterében, hogy az amerikai energiaügyi miniszter konkrétan Magyarországnak üzente meg nemrég, hogy nekünk is le kell válnunk az orosz energiahordozókról.