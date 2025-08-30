A washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte elnöki hatáskörét a világot megrázó vámpolitikájával.

Az amerikai törvények „jelentős hatáskört biztosítanak az elnöknek, hogy számos intézkedést tegyen egy kihirdetett nemzeti vészhelyzetre válaszul, de ezek az intézkedések egyike sem tartalmazza kifejezetten a vámok, illetékek vagy hasonlóak kivetésének jogát, illetve az adóztatás jogát” – áll a bíróság 7-4 arányú ítéletében.

Trump számos magas vámtarifája „hatálya, összege és időtartama tekintetében korlátlan”, írja az ítélet, és „olyan kiterjedt hatalmat érvényesít, amely meghaladja a törvény kifejezett korlátait”.

A Guardian azt írja, a bíróság döntése eddig a legnagyobb csapás Trump vámpolitikájára nézve. Ez után valószínűsíthetően a legfelsőbb bíróságnak kell majd döntést hoznia arról, hogy elnökként jogában áll-e úgy felforgatni az amerikai kereskedelempolitikát, ahogy tette. A washingtoni szövetségi bíróság mostani döntése október 14-ig nem lép hatályba.

„MINDEN VÁM TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN VAN!” – írta Trump a közösségi médiában, röviddel az ítélet kihirdetése után pénteken, miután a tőzsdék bezártak az Egyesült Államokban a munka napja miatti háromnapos hosszú hétvége előtt. Az elnök bejegyzésében politikai elfogultsággal vádolta a fellebbviteli bíróságot.

A döntés érvénytelenítette Trump „felszabadulás napi” vámjait, amelyekkel gyakorlatilag az Egyesült Államok összes kereskedelmi partnerére 10 százalékos alapszintet állapítottak meg, és az úgynevezett „viszonossági” vámokat, amelyeket azokra az országokra vetettek ki, amelyekről Trump úgy véli, hogy tisztességtelenül bántak az Egyesült Államokkal.

Trump arra alapozva hozta meg döntéseit, hogy az International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) alapján joga van vámokat kivetni Amerika kereskedelmi partnereire, amely bizonyos körülmények között felhatalmazza az elnököt arra, hogy nemzeti vészhelyzetek esetén szabályozza vagy tiltsa a nemzetközi tranzakciókat.