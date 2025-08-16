Tarjányi Péter: Putyin elérte, amit akart

Facebook-bejegyzésében értékelte a Trump–Putyin találkozót Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. Azzal kezdi, „amit látunk, az nem béke, hanem egy új játszma kezdete”.

Ez nem béketeremtés. Ez békéről való tárgyalási keret felkínálása, Ukrajna feje felett. Putyin elérte, amit akart. Fogadták hivatalosan az USA-ban. Trump partnerként kezelte. Nem született új szankció. Nincs tűzszünet, tehát a háború folytatódhat. Ez diplomáciailag óriási előrelépés Moszkvának, anélkül, hogy bármit engedett volna.

A szakértő szerint Trump önmagát tette meg békeszervezőnek, ami kampánystratégia is:

Trump úgy akar visszatérni, mint aki békét tud hozni. De ehhez előbb meg kell teremtenie a háború folytatásának lehetőségét is. És ezt most megtette. Mert jelenleg a harc megy tovább! Ukrajna és Európa a pálya szélén. Zelenszkijt nem hívták meg. Az európai vezetők csak értesítést kapnak, nem tárgyalófelek. A biztonsági garanciák nem NATO-keretűek, tehát nem kollektív védelmet jelentenek, csak Trump által vázolt ígéreteket. Ez egyben stratégiai üzenet is: ha Európa nem egységes és nem lép fel önállóan, nem lesz megoldás.

Tarjányi azt is írja, az a nagy kérdés, mi lehet a tervezetben, amiről még tárgyalt a két vezető. Meglátása szerint lehet területi kompromisszum, a Krím elismerése, Donbasz orosz védnöksége, Ukrajna NATO-tagságának tiltása.

Ez a találkozó nem a háború lezárásáról szólt, hanem a hatalmi szerepek újrafelosztásáról. Putyin visszatért a tárgyalóasztalhoz, Trump visszatért a középpontba és Európa, Ukrajna nélkül semmi nem lehet a “békéből”, ami még tűzszünet sem jelenleg.