Trump B-2-es lopakodó bombázókat zúgatott el Putyin feje fölött, majd F-22-es vadászgépek mellett autóztatta el

Andrew Harnik / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 16. 07:29
Andrew Harnik / Getty Images

Három órán át tárgyalt Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában az ukrajnai békéről, ám megállapodást nem kötöttek, ugyanakkor a felek konstruktív beszélgetésként tekintettek a tárgyalásra.

Közvetlenül a találkozó előtt vörös szőnyegen vonult Trump, hogy fogadja Putyint. Majd miután lesétáltak az Alaska 2025 névre keresztelt pódiumról, Trump és Putyin elindultak a találkozó helyszínére.

Előtte még B–2 Spirit lopakodó bombázók jelentek meg az égen. Ezt követően Putyin konvojának el kellett hajtania az oda kiállított F-22-es vadászgépek és harci helikopterek sora mellett.

