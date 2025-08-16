Három órán át tárgyalt Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában az ukrajnai békéről, ám megállapodást nem kötöttek, ugyanakkor a felek konstruktív beszélgetésként tekintettek a tárgyalásra.

Közvetlenül a találkozó előtt vörös szőnyegen vonult Trump, hogy fogadja Putyint. Majd miután lesétáltak az Alaska 2025 névre keresztelt pódiumról, Trump és Putyin elindultak a találkozó helyszínére.

Előtte még B–2 Spirit lopakodó bombázók jelentek meg az égen. Ezt követően Putyin konvojának el kellett hajtania az oda kiállított F-22-es vadászgépek és harci helikopterek sora mellett.

🔥 THIS is how you negotiate. Trump forced Putin and his motorcade to drive past a HUGE lineup of F-22s and attack helicopters on his way to the meeting… … Immediately after buzzing Putin’s head with a B-2 Stealth Bomber It’s pretty obvious who’s in the power position 🇺🇸 pic.twitter.com/0SF8sqDXQr — Nick Sortor (@nicksortor) August 15, 2025