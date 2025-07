Jó itt lenni, jó Tusványoson lenni

– hangzott el Máté evangéliumát felidézve a 34. Bálványosi Szabadegyetemet megnyitó áldás során, amelyet erdélyi református, unitárius, katolikus és evangélikus lelkészek mondtak el.

A Fidesz székelyföldi „rövidnadrágos nemzetpolitikai fesztiváljának” és diáktáborának első panelbeszélgetésén többek között

Németh Zsolt, az egyik alapító, a Fidesz atlantista szárnyának arca, a parlament külügyi bizottságának elnöke,

, az egyik alapító, a Fidesz atlantista szárnyának arca, a parlament külügyi bizottságának elnöke, Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár,

illetve David Campanale, önmagát „útkereső keresztény liberálisként" meghatározó brit újságíró-politikus voltak a főszereplők.

A fellépőkkel előadás előtt-után pár szót váltó, kézfogásokat váltó ismerős arcok között feltűnt Georg Spöttle fideszes médiaszemélyiség is, akinek orosz titkosszolgálati kötődéseit a sajtó nemrég tárta fel.

Németh megköszönte a résztvevőknek, hogy az első esti jó mulatás után ugyan még egy kicsit fátyolos a hangjuk, mégis sikerült időben felkelni (a nagyszínpad fellépői tegnap a Tankcsapda és a Hooligans voltak). A 34. Tusványos mottója az, hogy „Ránk Számíthatsz”, ezzel kapcsolatban először is arról beszélt, hogy szerinte kikből is áll az ő politikai családjuk. Szerinte a politikai közösségük egy „műhely”, tavaly pedig Orbán Viktor egy nagy stratégiát hirdetett meg a fesztivált lezáró beszédében, amihez az idei alkalommal is tartaniuk kell magukat.

Németh szerint az öndefiníciójukban nagy változás történt, a szuverenista mellett fontos a demokrata jelző is számukra. Azt gondolja, hogy a demokrata és a szuverenista végső soron szinonima, mindkettő a nép uralmát jelenti. A fideszes többségű parlament által az őszi ülésszakra halasztott ellehetetlenítési törvényt nem nevezte meg ugyan, de arra is utalva úgy fogalmazott: a szuverenitás fogalmában még az is benne van, hogy az illetéktelen külső beavatkozástól – legyen az nyugati vagy keleti – meg kell védeni a közösséget. Az utóbbi időszakban ez nagyon fontos elem volt az identitásukban. Az önmeghatározásuk harmadik fontos jelzője a patrióta.

Németh Zsolt ezután arról beszélt, hogy „kik nem vagyunk”, amire szerinte azért van szükség, hogy a Fidesz megvédje magát a kívülről ráaggatott címkéktől a várhatóan fokozott hangulatú választási évben.

Nem vagyunk Európa-ellenesek, bár ezt a következő évben sokszor el akarják majd ismételni. Mi másképp vagyunk európaiak, mi a nemzetek Európájában hiszünk

– mondta. Hozzátette: a kormánypárt nem ukránellenes, a jó szomszédi viszonyra törekszenek minden szomszéddal, erre kötelez minket a történelmünk is. De nem is oroszpártiak, ezt a háború kezdetén világossá tették: Oroszországot tartják agresszornak, a háborúért is ők viselik a felelősséget.

Németh szerint a fideszesek nem szélsőségesek, de intoleránsak a kisebbségekkel, főleg a Kárpát-medencei magyarsággal szembeni támadásokkal szemben. Az előttünk álló külpolitikai kihívások közül több fontos elemet is kiemelt.

Az első szerinte a Trump-tornádó. Az amerikai elnök „vámtarifa-diplomáciája” minket is érzékenyen érint, szükségünk van egy jó európai és benne egy jó magyar dealre is. A Trump-adminisztráció első félévének tapasztalata azt mutatja, hogy a többpólusú világrend ötletét félretehetjük, itt egyetlen meghatározó hatalom van, a hegemón USA – „ők intézik a világ dolgait”. Szerinte, ha Oroszország megfenyegetné a világ országait vámokkal, nem lenne ekkora hatása, és hasonló lenne a helyzet Indiával és talán Kínával is. Úgy látja, Trumppal „visszatért a tárgyalás a diplomáciába”, az USA és a világ különböző régióinak országai között számos megállapodás született már, elsősorban Ázsiában és az Öböl-országokban. Az amerikai elnökkel való európai és magyar megállapodás keresése során is ebből a tapasztalatból kell kiindulnunk, másképp súlyos hibát véthetünk.

Második fontos kockázatként hozta fel az elhúzódó háborút, ezen a téren szerinte látni kell, hogy „Trump békekísérlete sajnos kudarcot vallott, ez viszont az orosz fél felelőssége”.

A harmadik kihívás szerinte a Romániával való kapcsolatunk, a romániaiak egy hosszú választási éven vannak túl, és amúgy is „egy bonyolult országról” van szó, de jó szövetségesi viszonyra törekszünk velük. Németh reméli, hogy a szerdai magyar–román miniszterelnöki találkozó megnyitja majd az utat ez előtt. A fideszes politikus nem említette meg azt, hogy a román elnökválasztás második fordulója előtt Orbán Viktor a magyarellenes George Simion mellett állt ki az elhíresült tihanyi beszédében – igaz, később gratulált az erdélyieknek a sikeres választáshoz és az egységhez, amit felmutattak. (Az erdélyi magyarok döntő többségben a liberális végső győztes Nicusor Danra szavaztak.)

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár a megnyitón azt mondta, hogy szerinte Tusványoson „még arról is lehet beszélni, hogy Isten milyen politikai irányzathoz köthető” – szerinte egyébként a kereszténydemokratához. A beszélgetésekre, a világ dolgainak megvitatására szükség van, de ezt a végén politikai cselekvéssé kell formálni, amikor a fesztiválról hazamennek – ezt tekinti a legfontosabb nemzetpolitikai feladatnak.

Nacsának, ha az elmúlt 15 évben történt „nemzetpolitikai fordulatból” egy dolgot kellene kiemelnie, akkor az az a háló lenne, „ami magyar nemzeti színű szalagokból szövődik össze”. Ezt jóval sűrűbbre szőtték 2010 előtthöz képest, akár a Kárpát-medencei politikusokra, a kulturális intézményekre, a gyerektáborokra vagy például szakpszichológusok együttműködésére gondolunk. Szerinte a nemzetpolitika egy közösségi műfaj, a nemzetpolitikai kalendáriumban pedig Tusványos egy kiemelt nap.

A brit-olasz David Campanale szintén Tusványos-alapító, a BBC tudósítójaként dolgozott évtizedeken keresztül, majd a Liberális Demokraták parlamenti képviselője volt egy időben. A tolerancia és a tisztesség fontosságáról beszélt, amit a keresztény tanítás szerint követnünk kell, akár szocialisták, akár liberálisok, akár jobboldaliak vagyunk – szerinte Tusványos ennek a felfogásnak a helye. Az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e a mai kihívások közepette is a fesztivál 1990-es alapításához, a szovjet hatalom leküzdésének idejéhez hűen kitartani a változás szelleme és az egymás iránti tisztelet mellett – fűzte hozzá. Arról is beszélt, hogy a nyugati nemzetek pusztítják azokat a keresztény gyökereket, amikre épültek, szerinte ezek nélkül nem tudnak fennmaradni a liberális demokrácia intézményei sem, ezért, ha az országok ezeket meg akarják őrizni, vissza kell térniük keresztény alapjaikhoz. Campanale szerint, ha Krisztus szellemében akarunk cselekedni, akkor a jelen kihívásai miatt nem tehetjük bűnbakká és nem támadhatjuk a kisebbségeket – legyenek azok etnikaiak vagy szexuálisak.