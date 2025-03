Puccskísérlet miatt bíróság elé kell állnia a volt brazil elnöknek

Katonai puccskísérlet szervezése miatt bíróság elé kell állnia Jair Bolsonaro volt brazil elnöknek – írja a Guardian az ország legfelsőbb bíróságának döntése alapján.

A bíróság döntése szerint Bolsonaro hét közeli szövetségesét is felelősségre kell vonni olyan bűncselekmények miatt, mint fegyveres bűnszervezetben való részvétel, államcsíny és a brazil demokrácia felszámolására irányuló erőszakos kísérlet. Ha bűnösnek találják, a most 70 éves, Orbán Viktorral és Donald Trumppal is jó viszonyt ápoló Bolsonaro akár 40 év börtönbüntetést is kaphat.

A nyolc férfit azzal vádolják, hogy egy kiterjedt összeesküvés középpontjában álltak, amelynek célja Bolsonaro hatalmon tartása volt, miután a 2022-es elnökválasztáson kis híján alulmaradt baloldali riválisával, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben.

A vádak egy olyan állítólagos tervhez kapcsolódnak, amely szerint a 2022. októberi választások és a 2023. január 8-án – egy héttel Lula beiktatása után – Brazíliavárosban kitört szélsőjobboldali zavargások közötti hónapokban az érintett személyek Bolsonaro-párti puccsot akartak végrehajtani.

Ezeknek a támadásoknak az lehetett a célja, hogy Bolsonarót a közakarat ellenére visszahelyezzék az elnöki székbe, olyan zűrzavart keltve, amely igazolná a katonai beavatkozást. A zavargásokat sokak szerint az Egyesült Államok Capitoliumának 2021. január 6-i megrohamozása inspirálta.

Bolsonaro 2024 februárjában a brazíliavárosi magyar nagykövetségre menekült, miután a hatóságok elvették az útlevelét. A New York Times szerint Bolsonaro az Orbánnal ápolt barátságára építve szerette volna megkerülni a brazil igazságszolgáltatást. A felvételek szerint Bolsonaro autóját maga Halmai Miklós, a Brazíliába küldött magyar nagykövet kísérte be a kapun. Később az is látszik, hogy ágyneműt visznek neki és a két biztonsági emberének az épületen belül. Végül február 14-én távozott a magyar nagykövetségről.