A magyar nagykövetségre menekült Bolsonaro, hogy ne tudják letartóztatni, de két nap után távozott

Február nyolcadikán a brazil rendőrség elvette Jair Bolsonaro volt elnök útlevelét, és letartóztatta két korábbi beosztottját, akiket azzal vádolnak, hogy puccsot terveztek végrehajtani az országban, miután Bolsonaro elvesztette a választást.

A New York Times most azt írja, négy nappal később Boslonarot videóra vette egy kamera, amint a brazíliavárosi magyar nagykövetség bejárata előtt várakozik. A nagykövetség kameráinak felvételeit valaki kiszivárogtatta a lapnak.

A volt brazil elnök két napig volt a magyar nagykövetségen, ahol a magyar nagykövettel is találkozott. Bolsonarot idegen állam nagykövetségének területén nem tudják letartóztatni.

A New York Times szerint Bolsonaro az Orbán Viktorral ápolt barátságára építve szerette volna megkerülni a brazil igazságszolgáltatást. A felvételek szerint Bolsonaro autóját maga Halmai Miklós, a Brazíliába küldött magyar nagykövet kísérte be a kapun. Később az is látszik, hogy ágyneműt visznek neki és a két biztonsági emberének az épületen belül. Végül február 14-én távozott a magyar nagykövetségről.

Nem ez az első alkalom, hogy Bolsonaro eljátszik a menekülés gondolatával. Egy nappal azelőtt, hogy leváltották volna Brazília elnöki posztjáról, Floridába repült, és három hónapig ott maradt.