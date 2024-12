Hóvihar és lavinaveszély: életveszélyes mentőakció zajlik a szlovén hegyekben rekedt magyar túrázók után

Nemcsak az észak-szlovéniai Kamniki-Alpokban rekedt két magyar túrázó, hanem az őket kereső több mint negyven ember is közvetlen életveszélyben van, olyan zordak az időjárási és terepkörülmények, tudta meg a 24.hu.

Neža Bajželj, a Szlovén Hegyimentő Egyesület (Gorska Reševalna Zveza Slovenije, GRZS) szóvivője lapunk megkeresésére közölte, vasárnap késő délután érkezett hozzájuk egy segélyhívás, miszerint egy nő és egy férfi a Kamniki-nyeregben rekedt egy sérülés miatt. Ezt a területet sok túrázó keresi fel a festői látvány miatt, de a férfinak egy esés következtében eltört a lába, így nem tudtak tovább haladni. Feltehetően letértek a kijelölt útról, ez vezetett a bajhoz.

Kérdésünkre válaszolva azt is közölte, „nagyjából” tudják, hol vannak a túrázók, és telefonon tartják velük a kapcsolatot, próbálják megnyugtatni őket. Jernej Lanišek, az egyesület vezetője ugyanakkor a hétfőn délben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a magyaroknál lévő telefon vészesen merül, így csak a legsürgősebb információkat osztják meg egymással.

Jelenleg négy különböző, speciálisan erre kiképzett hegyimentő csapat keresi a bajba jutott túrázókat, összesen 43-an. A legnagyobb gondot az időjárás okozza a mentést végző szakembereknek, ugyanis a szakadó hó és az erős szél miatt a látótávolság gyakorlatilag egyenlő a nullával.

Ez egy rendkívüli kihívást jelentő akció. Az időjárási körülmények már a missziónk kezdetekor nagyon rosszak voltak vasárnap délután, az erős havazás miatt pedig jelentős a lavinaveszély is. A lehullott hómennyiség miatt este fel is kellett függesztenünk a kutatást. Mindenki visszatért biztonságos helyre éjszakára, egyedül a celjei csapat maradt a hegyen egy átmeneti táborban. Ugyan reggel folytatódott az akció, a körülmények még mindig nagyon megterhelőek

– fogalmazott Neža Bajželj.

Válaszadásakor még 300 méterrel a túrázók becsült helye alatt voltak a mentőcsapatok.

A GRZS tájékoztatása szerint hétfőn reggel 9 órakor már egy rendőrségi helikopter is érkezett a helyszínre, amely kétszer is megpróbálta megközelíteni a magyar túrázókat, de a viharos erejű szél miatt ez mindkétszer meghiúsult. Délután még újra próbálkoznak, de ha nem sikerül, akkor a mentőakciót a földön kell végig csinálni. Így leghamarabb este érhetnek el a magyarokhoz, hiszen a csapatoknak az időjárás mellett az útjukba dőlt fákkal is meg kell küzdeniük, a terep pedig iszonyú nehéz, tekintve, hogy egy meredek hasadékba kell eljutniuk.

Lanišek megerősítette, hogy a férfi sérült meg, de amíg szakorvos nem látta, nem tudnak többet mondani erről. Mivel a túrázóknál van hálózsák, valahogy átvészelték az éjszakát, de valószínűleg a kihűlés fenyegeti őket. A kutatók ugyanakkor úgy tudják, hogy alapvető szükségleteiket el tudják látni.

Arra a kérdésre, hogy a magyar külügyminisztérium kapcsolatban van-e a mentőcsapatokkal, illetve várható-e, hogy magyar szakemberek is bekapcsolódnak a mentésbe, a GRZS szóvivője lapunknak azt felel,

jelenleg nincs információnk ezzel kapcsolatban.

Kerestük Szijjártó Péter tárcáját is, szerettük volna megtudni, hogy nekik milyen értesüléseik vannak az esetről, illetve hogy terveznek-e külső segítséget nyújtani, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.