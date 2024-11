Egy pankrátorcég korábbi vezérigazgatója felel majd az oktatásért a Trump-kormányban

Linda McMahont nevezte ki a megválasztott amerikai elnök, Donald Trump leendő kormányának oktatási miniszteri posztjára, írja a Guardian.

Oktatási miniszterként Linda fáradhatatlanul fog küzdeni azért, hogy a szülők a családjuk számára a lehető legjobb oktatással kapcsolatos döntéseket hozhassák meg. Az oktatást visszaadjuk az államoknak, és Linda lesz ennek az ügynek az élharcosa

– írta választottjáról az USA leendő elnöke, aki azt ígérte: bezárja az 1979 óta létező oktatási minisztériumot, és hatáskörének nagy részét az államoknak adja.

A 76 éves McMahon a legnagyobb és legsikeresebb pankráció-promotercég, a World Wrestling Entertainment (WWE) társalapítója és korábbi vezérigazgatója, aki saját maga is bőkezű támogatója volt a korábbi Trump-kampányoknak. Az ideire júliusig 814 600 dollárt adományozott, de már 2016-ban, Trump első elnökjelölti kampánya idején is 6 millió dollárral segítette a megválasztását az Associated Press szerint.

A WWE vezérigazgatói posztjáról a politikába való belépése után mondott le.

McMahon az első Trump kabinetben is szerepet vállalt: 2017 és 2019 között a kisvállalkozásokkal foglalkozó hivatalt (Small Business Administration) vezette. Oktatási ügyekben azonban rutintalannak számít: 2009-től kezdve egy éven át a connecticuti oktatási tanács tagja volt, és éveket töltött a connecticuti Sacred Heart Egyetem kuratóriumában is, más tapasztalata viszont nincs.

A milliárdos üzletasszony egy WWE-vel kapcsolatos perben is érintett. A cég más vezetőivel együtt azzal vádolják, szemet hunyt afölött, hogy az egyik alkalmazottjuk fiatal fiúkat szexuálisan zaklat. A vád kiemeli, hogy McMahonék tudtak a visszaélésekről, de nem tettek semmit ellenük.

McMahon vagyonát 3 milliárd dollárra becsülik.