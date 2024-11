Oltóközpontot is ért légitámadás – 42 halott, másfélszáz sebesült Gázában

Legkevesebb negyvenkét palesztin halt meg, több mint százötvenen pedig megsebesültek izraeli légi és tüzérségi támadásban a Gázai övezet középső részén fekvő Nuszeirát menekülttáborban.

A gázai kormány azt állítja, hogy tudatosan vettek célba polgári személyeket, közöttük gyerekeket és nőket.

Az izraeli hadsereg szombati közleménye szerint fegyveresek likvidálása, katonai infrastruktúra lerombolása és fegyverek helyének bemérése céljából hajtottak végre műveleteket Rafahban és a Gázai övezet középső részén.

A Gázai övezet északi részén is fellángolt a konfliktus: találat ért egy oltóközpontot, melyben palesztin gyerekeket oltottak járványos gyermekbénulás ellen. Erről az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számolt be, jelezve, hogy hat ember, köztük négy gyerek sebesült meg; a közlemény arra nem tér ki, hogy melyik fél támadta az oltóközpontot.

A Gázai övezet északi részén az intenzív izraeli hadműveletek dacára továbbra is zajlik a járványos gyermekbénulás elleni oltási kampány. A WHO szerint 119 ezer gyerek vár ott a védőoltás második adagjára. Az első oltási sorozat szeptemberben sikerrel zárult, 560 ezer tíz év alatti gyermek kapta meg a vakcinát.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy két újabb katonáját ölték meg a Gázai övezet déli részén, így a palesztin területen megölt izraeli katonák száma 2023. október 7. óta 780-ra emelkedett.

A Hamász vezette gázai egészségügyi minisztérium szombati adatai szerint a gázai övezeti izraeli hadműveletekben eddig 43 317 palesztin halt meg.