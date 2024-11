Fehérneműre vetkőzött egy egyetemista lány tiltakozásul Iránban

Őrizetbe vettek egy iráni diáklányt szombaton, miután fehérneműre vetkőzött a teheráni Iszlám Azad Egyetem kampuszán. Erre azután került sor, hogy jelentések szerint bántalmazták őt a biztonságiak, arra hivatkozva, hogy „nem megfelelően viselte” a nők számára törvényben előírt fejkendőt – számolt be az Iran International című lap.

Az iráni közösségi médiában terjedő videón (kiemelt képünkön) a fiatal lány fehérneműben ül az egyetem tudományos és kutatási részlegének udvarán. Az egyetem egyik vezető tisztségviselője később megerősítette az őrizetbe vételről szóló hírt.

„Miután az egyetem tudományos és kutatási részlegén egy diáklány illetlen cselekedetet követett el, az egyetemi biztonságiak közbeléptek, és átadták az illetőt a bűnüldöző hatóságoknak” – írta Amir Mahdzsúb közkapcsolati főigazgatója az X közösségi platformon.

– tette hozzá.

A female Iranian student removed her clothing, reportedly in protest after being assaulted by the security forces of Tehran's Islamic Azad University for not wearing a proper hijab, a viral video shows. An arrest order was swiftly issued for her, according to Iran International… pic.twitter.com/H3nLa98rew