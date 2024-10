Kamala Harris lefasisztázta Donald Trumpot

Kamala Harris fasisztának nevezte Donald Trumpot, miután a volt elnök egykori kabinetfőnöke azt állította, hogy Trump többször is hangot adott Hitler iránti csodálatának, írta a Guardian.

John Kelly, aki kabinetfőnökként dolgozott a volt elnök mellett, arról beszélt, hogy Trump korábban több panaszkodott amiatt, hogy nincsenek olyan tábornokai, akik hasonló hűséget esküdnének neki, mint ahogyan a katonai parancsnokok Adolf Hitlert szolgálták a náci Németországban.

Az Egyesült Államok alelnöke szerdán „meglepetésbeszédet” tartott a washingtoni rezidenciáján, és azt mondta: „Donald Trump egyre inkább egy zavart és instabil személy, és egy második ciklusban az olyan emberek, mint John Kelly már nem lennének ott, hogy a hajlamai és tettei ellen védelmet nyújtsanak. Azok, akik egykor megpróbálták megakadályozni, hogy a legvadabb indulatait kövesse, már nem lennének ott, hogy megfékezzék őt”.

Harris szerint a Kelly által felidézett megjegyzések azt mutatják, hogy Trump nem olyan hadsereget akar, amely hűséges az Egyesült Államok alkotmányához, inkább olyan katonaságot szeretne, amely személyesen hozzá hűséges, és engedelmeskedik a parancsainak.

Tudjuk, Donald Trump mit akar. Ellenőrizetlen hatalmat. A kérdés tizenhárom nap múlva az lesz: Mit akar az amerikai nép?

mondta az alelnök.

Kelly 18 hónapig volt a Fehér Ház kabinetfőnöke Trump elnöksége alatt, most a New York Timesnak és az Atlanticnak is az akkori elnök hasonló megnyilatkozásairól számolt be. Harris szerint Kelly szavaiból pedig világosan kiderül, hogy Donald Trump olyasvalaki, aki „minden bizonnyal a fasiszták általános definíciójába tartozik, és aki valójában már az első napon diktátori fogadalmat tesz, és megfogadja, hogy a hadsereget személyes milíciájaként fogja használni a személyes és politikai bosszúhadjáratainak végrehajtására”.