A magyar uniós pénzek teljes befagyasztását kéri 26 EP-képviselő

Levélben szólította fel az Európai Bizottságot a Magyarországnak nyújtott összes uniós támogatás befagyasztására az Európai Parlamenti 5 frakciójának 26 képviselője, mert szerintük a magyar kormány sokat rontott az ország jogállamisági helyzetén, írja az Euronews.

A levelet Piotr Serafin költségvetési biztosnak és Michael McGrath demokráciáért és jogállamiságért felelős biztosnak címezték.

A képviselők a pénzek azonnali leállítását kérik azért, hogy az EU fokozza a nyomást az Orbán-kormányon, hogy hagyjon fel az uniós értékek és jogszabályok megsértésével.

„Sajnálatos módon a 2022. decemberi határozatok óta Magyarország nemhogy nem tett érdemi előrelépést az előírt feltételek és mérföldkövek teljesítése felé, hanem ehelyett további riasztó visszalépéseknek voltunk tanúi” – írják a levélben.

A képviselők négy nagyobb problémát említenek:

az Integritás Hatóság munkájába való közvetlen kormányzati beavatkozást,

az igazságszolgáltatás függetlenségének aláásását, ami a Magyar Bírói Egyesület tiltakozásához vezetett,

a budapesti melegfelvonulás (Pride) betiltását,

valamint a “szuverenitás védelméről szóló törvény” jóváhagyását.

Szó esik a 2022 decemberében Magyarország ellen elindított mechanizmusokról is, melyek következtében az EB jelenleg is 18 milliárd eurót tart vissza a „széles körű korrupcióra” és a „kormány által elkövetett súlyos jogállamisági jogsértésekre” hivatkozva. (via 444.hu)