Leterroristázták a kormánypártiakat, majd ököllel verték egymást a képviselők a török parlamentben, valakinek a vére is kifolyt

Többen ököllel egymásnak estek a török parlamentben pénteken, miután egy ellenzéki politikus egy 18 év szabadságvesztésre ítélt kollégájának parlamentbe kerülése mellett szólalt fel, és terroristának nevezte Recep Tayyip Erdogan elnök pártjának képviselőit.

Az ankarai parlamentben készült felvételek azt mutatják, ahogyan a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) egyes képviselői az ellenzéki Törökországi Munkáspárthoz (TIP) tartozó, a felszólaló Ahmet Sikhez rohannak és rátámadnak. Nem sokkal később már több tucat képviselő csatlakozott a verekedéshez, mások megpróbálták visszatartani a többieket.

A pulpitus lépcsőfokaira vér került, médiainformációk szerint legalább két képviselő szenvedett sérüléseket.

Democracy in Turkey – in a Turkish parliament session several officials of Erdogans AKP stood up and attacked officials from the Kurdish DEM Party pic.twitter.com/IgLvJczbw5

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) August 16, 2024