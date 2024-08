Holttestekkel teli csónakot találtak a dominikai partoknál

14, nagyrészt bomlásnak indult holttestre bukkantak egy, a Dominikai Köztársaság partjainál felfedezett csónakban – írja a New York Post. A hatóságok jelenleg is dolgoznak az azonosításon, illetve a halál okának és idejének megállapításán. Emellett azt is ki akarják deríteni, hogy kábítószert tartalmaz-e az a 12 titokzatos csomag, amelyet a fedélzeten fedeztek fel.

A jármű a partoktól mintegy 20 kilométerre került elő.

A maradványok mellett talált dokumentáció arra utal, hogy a maradványok szenegáli és mauritániai személyektől származnak.

A csónakon mobiltelefonokat és geolokációs eszközöket is felfedeztek, a holttestek mellett előkerült anyagot a dominikai kábítószer-ellenes ügynökség laborjában elemzik.

A Nyugat-Afrikából a Dominikai Köztársaságba vezető atlanti útvonal a világ egyik legveszélyesebb tengeri útja, mivel a célt tévesztő hajókat az erős áramlatok elterelhetik, és hónapokig sodródhatnak. A bajba jutott migránsok gyakran kiszáradás és alultápláltság miatt halnak meg, míg egyesek kétségbeesésükben a vízbe vetik magukat.

A közép- és dél-amerikai partoknál esetenként felbukkannak északnyugat-afrikai személyek maradványaival teli csónakok és hajók. Csak 2021-ben hét ilyen járművet találtak Brazíliánál és a Karib-térségben.