Így csapódott be egy ukrán drón egy orosz olajfinomítóba

Heves ukrán dróntámadás érte a Fekete-tenger keleti partjánál lévő Tuapsze olajfinomítóját Oroszországban. Bár az orosz védelmi minisztérium a szokásához híven azt kommunikálta, hogy az összes drónt lelőtték, helyi lakosok látványos felvételt készítettek, ahogy egy ukrán drón alacsonyan repülve becsapódik hatalmas robbanást kiváltva az olajfinomítóba.

Footage of a UAV attack on an oil depot in Tuapse, Russia this morning (the drones attacked the city in several waves)

The Ministry of Emergency Situations reported that “as a result of falling debris, the infrastructure of the Tuapse refinery was damaged.” The local operational… pic.twitter.com/5GjXRUduzf

