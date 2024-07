Így készült az AP ikonikussá vált fotója a Trump elleni merényletkísérletről

Előkerült egy videó, amiből kiderül, hogyan készítette el a Trump elleni merényletkísérletről azonnal ikonikussá vált fotóját a Pulitzer-díjas fotóriporter, Evan Vucci.

Az Associated Press vezető washingtoni fotóriportere a pódiumon lövöldözés és sikolyok közepette átszaladva kapta el a pillanatot. Evan Vucci a CNN reggeli műsorában maga is beszámolt arról, miként örökítette meg a Donald Trump elleni merényletet a szombati pennsylvaniai nagygyűlésen:

A fotóriporter a hírtelevíriónak elmondta, hogy az iraki és afganisztáni háborús tudósítói tapasztalati segítettek abban, hogy tudja, mit kell tennie: nyugodtnak maradni, és megérteni, hogy feladata van.

