Bottal érkezett Fico az első kormányülésére a merénylet után

Robert Fico miniszterelnök egy bot segítségével sétált be a keddi kormányülésre, amelyet Pozsonyban tartanak. A miniszterelnök elkerülte az újságírókat, és nem a főbejáraton keresztül érkezett a helyszínre – írta az Új Szó.

Azonban nem hagyta ki az alkalmat, hogy a Facebookon keresztül ne üzenjen ellenfeleinek. „Drága progresszív liberális média és ellenzék, elnézést, hogy túléltem, de visszatértem” – írta rövid bejegyzésében.

A kormányfő most vett részt először kormányülésen az ellene elkövetett merénylet után, amikor is a május 15-ei nyitrabányai kihelyezett kormányülés után egy szélsőjobboldali körökkel kapcsolatot ápoló nyugdíjas író, Juraj Cintula közvetlen közelről többször is meglőtte.