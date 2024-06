Biden nem száll ki a versenyből

Biden elnök nem száll ki a 2024-es versenyből

– közölte a jelenlegi amerikai elnök egyik kampányszóvivője a helyi idő szerint csütörtök este tartott első elnökjelölti vita után a washingtoni The Hill-el. „Természetesen nem száll ki” – írták sms-ben a lapnak.

Joe Biden Donald Trump republikánus várható jelölt elleni vitán mutatott rozsdás és kétségbeejtő szereplése miatt a Demokrata pártban eluralkodott a pánik és felerősödtek az elnök visszaléptetését sürgető hangok.

Maga az elnök aznap este egy vendéglátóban elhárította a témát, hogy el kéne-e állnia a jelöltségtől. „Nem. Nehéz egy hazuggal vitázni. A New York Times rámutatott, hogy 26-szor hazudott” – mondta az őt kihívó korábbi elnök vitában nyújtott teljesítményéről.

Az amerikai lapok is kiemelték, hogy Biden nagyon rozsdásan kezdte a vitát, rekedtes hangon beszélt, a mondanivalója pedig néha összefüggéstelen volt. Ez egy-két esetben kifejezetten látványos volt, például amikor a határvédelemről beszélt. Igaz, később jobban elkapta a fonalat, volt olyan rész is, amikor Trump fejére olvasta a hazugságait. A vita után alelnöke, Kamala Harris is elismerte, hogy Biden rozsdás volt, és lassan lendült bele a vitába, az elemzések szerint viszont sokkal súlyosabb ennél a helyzet a demokraták számára.

A CNN vitanézők körében végzett gyorsfelmérése azt mutatta, hogy a megkérdezettek 67 százaléka szerint Trump nyerte a vitát.

Amikor műsorvezetők a két elnök életkoráról és az erre vonatkozó aggodalmakról kérdezték a jelölteket, igazán szürreális fordulatot vett az este: Biden először azt mondta, korábban rendre a szemére vetették, hogy túl fiatal a politikához, most pedig azzal támadják, hogy túl öreg, miközben csak három évvel idősebb Trumpnál. A republikánus jelölt a golfpályán megcsillogtatott erényeit és eredményeit hozta fel a maga védelmében, hogy aztán elvitatkozzanak azon, hogy ki nyerne egy golfmeccsen.

Trump 78, Biden 81 éves. Amióta valószínűsíthető, hogy ők lesznek a két nagy párt elnökjelöltjei, azóta téma, hogy mekkora probléma az, hogy a világ vezető hatalmának élére két, a legjobb évein nagy valószínűséggel túl lévő elnökjelölt pályázik.

