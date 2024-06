Ukrán katonát fejeztek le az oroszok

Donyeck megyében orosz megszállók lefejeztek egy ukrán katonát, ami miatt ukrán ügyészek vizsgálatot indítottak – jelentette be Andrij Kosztyin ukrán főügyész. „Az ukrán hadsereg tájékoztatást kapott hétfőn arról, hogy az orosz megszálló erők egyik alakulatának parancsnokai a donyecki régióban lévő Volnovaha körzetében utasítást adtak beosztottjaiknak, hogy ne ejtsenek ukrán hadifoglyokat, hanem fejezzék le őket. Az ukrán fegyveres erők a régió egyik harcállásán végzett légi felderítésük során felfedeztek egy sérült páncélozott járművet, rajta egy ukrán katona levágott fejével” – írta a főügyész, aki szerint az ilyen barbár cselekmények súlyosan sértik a genfi egyezményeknek a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló cikkeit, amelyek nem maradhatnak büntetlenül.

‼️ Russians behead Ukrainian soldier in Donetsk Region

Ukrainian Prosecutor-General Andriy Kostin said that he had received information that Russian commanders had ordered their soldiers not to take Ukrainian soldiers prisoner and instead kill them by beheading.

Kostin posted… pic.twitter.com/hpvRCaJRJU

