Netanjahu lemondását követelik a tüntetők, de szerinte ezt a Hamász üdvözölné elsőként

Négynapos kormányellenes tüntetéssorozat kezdődik vasárnap Jeruzsálemben. A tiltakozók a Benjamin Netanjahu miniszterelnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Az ország minden részéről érkező tüntetők legfontosabb követelése azonban mégis az, hogy az izraeli kormány jusson egyezségre a Hamásszal a Gázában tavaly október óta fogva tartott mintegy 130 túsz szabadon bocsátásáról.

A tüntetések a Times of Izrael című lap szerint a Knesszet, vagyis az izraeli parlament köré szerveződnek, de más fontos helyszíneken is tüntetéseket terveznek, így Netanjahu jeruzsálemi rezidenciájának közelében is.

Benjamin Netanjahu vasárnap délután a jeruzsálemi hivatalában tartott sajtótájékoztatót. Itt egyebek mellett arról beszélt, hogy