Megérkeztek az első tengeri és légi segélyszállítmányok a Gázai övezetbe

Szombaton megérkezett és biztonságban ki is rakodták a Gázai övezetnek szánt első tengeri segélyszállítmányt – közölte szombaton a misszió mögött álló spanyol szervezet, a World Central Kitchen (WCK). Ugyanakkor a német légierő is ledobta első segélyszállítmányait.

Az Open Arms nevű civilszervezet hajója kedden indult útnak kétszáz tonna rakománnyal a ciprusi Lárnaka kikötőjéből, és pénteken érte el a Gázaváros előtti vizeket. A segélyszervezet tájékoztatása szerint szombatra “a teljes szállítmányt kirakodták, és előkészítik a partvidéken történő szétosztásra”. A szervezet helyi partnerekkel együtt 60 közösségi konyhát működtet az övezetben, amelyek a palesztin lakosság számára készítenek ételeket. A háború októberi kezdete óta a WSK saját közlése szerint 1500 teherautónyi élelmiszert szállított az övezetbe, és 37 millió adag ételt biztosított a helyi lakosságnak.

Az Open Arms missziója most először közelítette meg az elzárt területet tengeren. Az Európai Unió is tervez egy tengeri folyosót létesíteni a több mint kétmillió Gázai övezeti lakos ellátásának javítása érdekében. Ettől függetlenül az Egyesült Államok is tengeri folyosót tervez létesíteni, ehhez az amerikai hadsereg egy úszó dokkot épít a gázai partok közelében.

(MTI)