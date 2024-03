Egy amerikai jótékonysági szervezet szombaton közölte, hogy csapata a háború sújtotta gázai övezetben befejezte az ostromlott területre elért első tengeri segélyszállítmány kirakodását – írja az AFP alapján a Guardian.

„Minden rakományt kipakoltak, és Gázában a kiosztásra készülnek” – áll a World Central Kitchen (WCK) közleményében, amely szerint a segély „majdnem 200 tonna élelmiszer volt”. A csoport egy második, 240 tonna élelmiszert szállító hajót készít elő, hogy elinduljon Ciprusról, amely a Földközi-tenger keleti részén átívelő új tengeri segélyút kiindulópontja.

A humanitárius erőfeszítések célja az élelmiszerhiány enyhítése, amely miatt az ENSZ és a segélyszervezetek éhínségre figyelmeztettek Gázában.

– közölte a WCK. A második szállítmány egy targoncát és egy darut is tartalmazna, amelyek segítik a szállítást – tette hozzá.

Az AFP jelentése szerint az amerikai jótékonysági szervezetnek mólót kellett építenie Gáza városától délnyugatra a segélyek kiszállításához.

José Andrés, a WCK alapítója pénteken az X közösségimédia-platformon azt közölte, hogy az első szállítmány „teszt” volt, és „hetente több ezer tonnát tudunk hozni”.

We did it! Teams of @WCKitchen and @openarms_fund working hard to offload all 200 tons…12 trucks! This was a test! To learn…we could bring thousands of tons a week..with what we learn we will get better…working with the local communities of Palestinians “Operation Safeena” is… pic.twitter.com/tX5FdGlhGB

— José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) March 15, 2024