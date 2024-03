Több hónap után előkerült az orosz vezérkari főnök

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökről január eleje óta nem tudni semmit. A halálhírét is pletykálták annak idején, hogy ő is áldozata lett egy Szevasztopol melletti parancsnoki bázist ért ukrán rakétatámadásnak még január 4-én, de ezt nem erősítették meg sem az ukrán, sem az orosz források.

Most azonban egy videó tanúsága szerint Geraszimov él, bár az túlzás lenne azt állítani, hogy virul is. A felvételen az látható, hogy az orosz vezérkari főnök Szergej Sojgu honvédelmi miniszterrel együtt leadta szavazatát az orosz elnökválasztáson. Lomhán mozog, tompának tűnik, beszélni nem is beszél a videón. Hogy hol volt és mit csinált az elmúlt két hónapban, miközben az általa vezetett orosz haderő Ukrajnában harcolt, nem derült ki.

After months of not being in the public eye, Gerasimov appeared in Russian media – voting at Putin’s “elections.”

He seems to watch Shoigu closely and repeats everything after him. https://t.co/iyaZLbGfvU pic.twitter.com/K0gZY9WrtP

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 15, 2024