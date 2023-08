Az Európai Bizottság Ukrajnának adja a pénzeket, amiket eredetileg Oroszországnak és Fehéroroszországnak szántak

A kohéziós forrásokért felelős Elisa Ferreira biztos úgy döntött, hogy az eredetileg Oroszországnak és Fehéroroszországnak járó 135 milliárd eurót Ukrajnának adja az Európai Bizottság. Ez a pénz korábban az Interreg NEXT programban volt félretéve, mint a 2021-27-es büdzsé a két országra. A pénzből Moldova is kapni fog, Ferreira biztos azt mondta, örül, hogy az erre a programra félretett pénzek végül a két másik ország kapcsolatát erősítik majd az EU-val.

We have decided to transfer to Ukraine and Moldova €135 million originally earmarked for Russia and Belarus.

This decision follows the suspension of cooperation with Russia and Belarus in the Interreg programmes.

— European Commission (@EU_Commission) August 16, 2023