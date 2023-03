Trump afférja után milliókat fizettek egy pornósztárnak, a volt elnök vádemeléstől tart

A múlt héten minden nagy közösségi oldal – a Facebook, a YouTube és a Twitter is – feloldotta az Egyesült Államok előző elnökével szembeni, a Capitolium ostromak idején írt, illetve a választási csalásokra vonatkozó bejegyzései miatt hozott tiltását, Donald J. Trump pedig rögtön le is dobta a bombát egyik első posztjával, amiben azt állította – tévesen –, hogy március 21-én kedden le fogják tartóztatni a hatóságok.

Trump ellen több eljárás van folyamatban, de a legpikánsabb talán éppen az, amelyikkel összefüggésben esetleges őrizetbe vételéről írt az általa alapított Truth Social nevű oldalon. A nyomozást New Yorkban indították,

mert a gyanú szerint a 2016-os kampány idején 130 ezer dollárt – mai árfolyamon 47,2 millió forintot – fizetett az ügyvédjén keresztül egy Stormy Daniels nevű pornósztárnak azért, hogy hallgasson egy tíz évvel korábbi afférjukról.

Az egykori elnök még 2006-ban bonyolódott egyéjszakás kalandba a pornósztárral, miután egy jótékonysági golfversenyen találkoztak, amit a Kalifornia és Nevada határán fekvő Tahoe-tónál rendeztek. New York állam törvényei szerint a kifizetés önmagában nem lenne illegális, azonban az összeget jogi költségként tüntették fel egyes dokumentumokban, ami az ügyészek szerint büntetendő.

A légyottot elsimítani igyekvő ügyvéd, Michael Cohen egy 2018-as tárgyalásán bűnösnek vallotta magát adócsalás és a kampányfinanszírozási szabályok megsértése miatt a Stormy Danielsnek és egy másik állítólagos Trump-szeretőnek történt kifizetésekkel összefüggésben és végül 3 év börtönre és 50 ezer dollár – mai árfolyamon 18,2 millió forint – pénzbírság megfizetésére ítélték. Büntetésének nagy részét házi őrizetben tölthette le.

A vádhatóság álláspontja szerint a hallgatási pénz kifizetése a választási és a kampányfinanszírozási törvényt is sértheti, mivel a titkolózást is az motiválta, hogy a választók ne szerezzenek tudomást a viszonyról. (Trump egyébként először azt állította, hogy nem is tudott a Stormy Daniels számára kifizetett pénzről, miközben később a korábbi ügyvédje eskü alatt vallotta ennek az ellenkezőjét.)

A vádemelésről szóló döntés a 2022 elején hivatalba lépő New York-i kerületi ügyész, Alvin Bragg kezében van.

A múlt hét szombat óta a témáról rengeteget posztoló Trump arra bátorította a híveit, hogy álljanak ellen a „boszorkányüldözésnek”, ami végső soron ellenük is irányul. Emiatt a hét végén a manhattani bírósági épületnél, ahol az ügyet tárgyalnák, valamint Alvin Bragg lakhelyénél és irodájánál is fokozták a rendőri jelenlétet. New York városában pedig Donald Trump ellen és mellett is szerveztek tüntetéseket.

A BBC szerint még a vádemelés mellett érvelők is elismerik, hogy az eset semmiképpen sem egyértelmű. A korábbi kísérletek, amelyek során politikusokat vádoltak meg a kampányfinanszírozás és a személyes kiadások közötti határvonal átlépésével, mind-mind kudarccal végződtek. „Nehéz lesz” – fogalmazott az eljárással kapcsolatban Catherine Christian, a New York-i kerületi ügyészség korábbi pénzügyi ügyész.

Mike Pence – aki a Capitolium ostromában játszott szerepe miatt fordult el tőle – a hétvégén azt mondta, hogy a nyomozás csak „újabb politikai töltetű vádaskodás”. Az eljárás miatt demonstrálókkal kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy „az embereknek joguk van kifejezni a frusztrációt, amit azért éreznek, mert

egy liberális manhattani ügyész vádat készül emelni egy volt elnök ellen.

Trump legnagyobb republikánus riválisa, Ron DeSantis floridai kormányzó hétfőn, a volt elnök elleni nyomozást firtató újságírói kérdésre azt felelte, hogy „nem áll érdekében” belekeveredni „valamiféle Soros ügyész által gyártott cirkuszba”.