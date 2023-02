A háború kezdete óta először találkozhat Orbán és Zelenszkij

Zelenszkij európai körútja sok dolgot megmutat nekünk a világról és benne az Európai Unió helyéről.

2022. december 21-én, alig napokkal a nyugati kereszténység által ünnepelt karácsony előtt, leszállt egy amerikai katonai gép az Andrews légibázison Washington D. C. mellett. A gép Rzeszow-ból, Lengyelországból érkezett, és a személyzet is csak az utolsó pillanatban tudta meg, hogy ki ül majd rajta. A Washington Post részletesen körüljárta, pontosan hogyan szervezték meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök útját az Egyesült Államokba.

A gép személyzete a felszállásig azt hitte, hogy egy amerikai nagykövetet fognak szállítani, ezért meglepte őket, hogy a diplomaták mellett Zelenszkij is kiszállt az amerikai autóból. Az ukrán elnök Kijev érintésével egyenesen Bahmutból, a frontról érkezett, és 11 órát repült tovább Kelet-Lengyelországból, hogy leszállhasson a keleti parton. A reptérről egyenesen a Blair House-ba, a Fehér Ház vendégházába vitték, ahol egyrészt lezuhanyozhatott és átöltözhetett, másrészt az egész ukrán delegációt letesztelték a koronavírusra, ami sztenderd procedúra, mielőtt bárki találkozik az Egyesült Államok elnökével. Persze ez most nem volt kockázatmentes teszt.

Rémálom lett volna

– mondta az Egyesült Államok egyik hivatalnoka a lapnak arra, mi történt volna, ha Zelenszkij pozitív koronavírustesztet produkál.

Az ukrán elnök útjáról csak nagyon kevesen tudtak. A részleteket személyesen egyeztette le az Egyesült Államok kijevi nagykövete az ukrán elnökséggel, és csak az érkezés előtt nem sokkal szóltak róla a képviselőház vezetőjének, Nancy Pelosinak is, hogy fel tudjon készülni Zelenszkij beszédére, amit a Capitoliumban mondott el.

Zelenszkij utazását sikerült nagyrészt titokban tartani. Egyedül a Punchbowl című lap írt arról, hogy az ukrán elnök Amerikába utazhat, de ez is csak pár órával azelőtt történt, hogy az elnök elhagyta volna Ukrajna területét. A cél az volt, hogy csak akkor árulják el, amikor Zelenszkij már a levegőben van.

Az evidencia, hogy Ukrajna elnökének élete folyamatosan veszélyben van, különösen igaz ez akkor, amikor Ukrajnán kívül tartózkodik. Leginkább azért, mert Európa nagy részében szabadabban mozoghatnak és dolgozhatnak az orosz ügynökök, mint Ukrajnában, a biztonsági csapata pedig kevésbé tudja kontrollálni, mi történik.

Részben pont emiatt Zelenszkij 300 napig nem is hagyta el a háború kitörése után a saját országát. Az pedig egyértelmű volt, hogy az első útja az Egyesült Államokba vezet.

Komoly nyugati koalíció állt össze Ukrajna mögött a háború kezdete óta, de senki nem költött annyit az oroszok elleni háborúra, mint az Egyesült Államok. Magyarországon gyakran vitáznak az Ukrajnának nyújtott segítség mértékéről, de az, amit az Európai Unió kollektíven tesz, csupán töredéke annak, ami az Egyesült Államokból érkezik – akár pénzről, akár fegyverekről, akár szankciókról van szó.

Egyetlen olyan ország van, amely nagyságrendben – legalábbis a saját lehetőségeihez mérten – hasonló segítséget nyújtott Ukrajnának, mint az Egyesült Államok, ez pedig Nagy-Britannia. Boris Johnson miniszterelnöksége alatt a britek annak ellenére is nagyon határozottan támogatták Ukrajnát, hogy híres és régi probléma az orosz pénz a szigetországban. London gazdaságának és ingatlanpiacának nagy része gyakorlatilag arra épült, hogy befogadja az orosz, a szaúdi és az öböl-menti országok kimenekített tőkéjét, ezért gyakran ironikusan Londongradként is emlegetik.

Johnson még a lemondása után is ellátogatott Kijevbe, ahol Zelenszkij találkozott vele, és hivatalosan is „Ukrajna Barátjának” nyilvánították. Ez a támogatás azóta sem szakadt meg, az új brit kormányfő, Rishi Sunak hasonlóan elkötelezett az ügyben, pont ezért lehetett London a második város, amelyet Zelenszkij meglátogatott. Az érkezése meglepetésszerű volt, szerdán napközben jelentették csak be, hogy az ukrán elnök Nagy-Britanniába utazott.

Azt pedig, hogy ezután mi következik, már lehetett sejteni. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is képes volt titokban tartani azt, hogy Zelenszkij odautazik. Ugyanezt az akadályt a brüsszeli buboréknak nem sikerült megugrania.

Már hétfőn kiszivárgott, hogy Zelenszkij Brüsszelbe utazhat,

hogy egyrészt beszédet mondjon az Európai Parlamentben,

másrészt együtt ebédeljen a városba érkező uniós miniszterelnökökkel az Európai Tanács havi csúcstalálkozóján.

Maga a szivárogtatás a pletykák szerint az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának az irodájából érkezett, miután tájékoztatta a pártcsaládok vezetését a találkozóról. Az Európai Néppárt még a Twitterre is kiírta, hogy várják Zelenszkijt Brüsszelben, hogy aztán gyorsan töröljék is a posztot. Arról nem szivárgott ki semmi, hogy a tanácsülés alatt mi történne, de keringett egy képernyőmentés arról, hogy Zelenszkij felszólal majd az Európai Parlamentben.

A brüsszeli látogatás több szempontból is érdekes. Egyrészt most találkozik az ukrán elnök a háború kezdete óta először Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ez nem konfliktusmentes találkozó, korábban, amikor Zelenszkij még csak online tartotta a kapcsolatot a világgal, kiszivárgott, hogy keményen odaszólt Orbánnak egy ugyanilyen tanácsülésen. Orbán Ukrajnában kifejezetten népszerűtlen, erről itt írtunk részletesebben.

A találkozó másrészt elárul két fontos dolgot az Európai Unió 2023-as geopolitikai szerepéről. Egyrészt azt, hogy hiába van a legközelebb Ukrajnához, Brüsszel csak a negyedik olyan város volt, ahová Zelenszkij ellátogatott. London után ugyanis az ukrán elnök, tartva magát a valódi európai erőviszonyokhoz, Párizsba utazott, ahol találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel és Olaf Scholz német kancellárral is. Innen Zelenszkij Macronnal együtt utazott tovább Brüsszelbe, hogy beszédet mondjon az Európai Parlamentben és részt vegyen az uniós kormányfők találkozóján.

Ez pedig azt jelenti, hogy az EU szoros szövetségese ugyan Ukrajnának, de az ukrán kormány sokkal fontosabbnak tartja az atlantista angolszász kapcsolatot, valamint a nagy tagállamok befolyását. Washington, London, Párizs és Berlin egyszerűen fontosabb, mint Brüsszel.

Az is tény, hogy az Európai Unió szervezetének egy része még mindig képtelen megugrani egy olyan feladatot, hogy titokban fogadja egy állam vezetőjét. Hogy ez mit mond el a szervezeti struktúráról, és pontosan min kell majd változtatni, arról valószínűleg sokan gondolkodnak majd Brüsszelben.

Zelenszkij egyébként sikeresnek tekintheti ezeket az utakat. Az amerikai látogatásnak köszönhető például a Patriot légvédelmi rendszerek megszerzése, de a briteknél is felmerült a lehetőség, hogy katonai repülőgépeket adhatnak Ukrajnának, bár konkrétumban nem állapodtak meg. Ez elvileg a franciáknál nem merült fel, de nem lenne lehetetlen, hiszen a francia hadsereg most épp sok gép leselejtezése előtt áll.

A brüsszeli út pedig azért fontos, mert hetekkel a háború egyéves évfordulója előtt járunk, amelyre egy tizedik szankciós csomaggal készülnek a kormányfők. Zelenszkij pedig valószínűleg azt szeretné, hogy ez a csomag minél hatékonyabb és erősebb legyen.

Zelenszkij beszéde

Csütörtök délelőtt az ukrán elnök felszólalt Brüsszelben. Az EP előtt elmondott beszédében kifejtette, hogy Oroszországban jelenleg nem érték az élet, csak a Kremlben lévők élete számít értéknek. – Az embereket egyszerűen fegyverhordozóknak tekintik. A rezsim gyűlöl minden társadalmi igazságosságot és sokszínűséget, idegengyűlöletre hergel, a harmincas, negyvenes évek embertelen valóságát igyekeznek visszahozni – fejtette ki. „Csak a győzelmünk garantálhatja az európai értékek tovább élését” – hangsúlyozta Zelenszkij, megköszönve az ukránoknak nyújtott támogatást. Hozzátette, Ukrajna és az EU országai megmutatták erejüket. Európa mindig is Európa marad, amíg együtt vagyunk, és gondoskodunk az európai életmódról – jelentette ki, majd meghívta az uniós képviselőket Ukrajnába.

Dicsőség Ukrajnának

– zárta beszédét az ukrán elnök.