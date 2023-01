Brit hírszerzés: T-14-es tankokat küldhet harcba Oroszország

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma közzétette legfrissebb hírszerzési jelentését az ukrajnai háborúról, melyben kifejtik, hogy Oroszország kis számú, új T-14 Armata tankot küldhet a frontra.

Tavaly decemberben láttak napvilágot azok a képek, melyeken egy dél-oroszországi gyakorlótéren láthatók a harckocsik. Ezt követően a kormánypárti orosz médiumok azt állították, hogy a T-14-eseket bevetésre készítik elő.

A tárca szerint a harckocsik esetleges bevetése rendkívül kockázatos döntés lenne Oroszország számára, ugyanis

Ráadásul komoly kihívást jelenthet Oroszország számára, hogy a T-14-esekhez igazítsa logisztikai láncát, mivel ezek nagyobb és nehezebb járművek, mint a többi orosz harckocsi.

Amennyiben mégis bevetnék a T-14-eseket, az a minisztérium szerint első sorban propaganda célokat használhat: a gyártás vélhetően csak alacsony, tízes nagyságrendben folyik, a parancsnokok pedig éles helyzetben aligha bíznák katonáik életét a tankokra.

A T-14-es harckocsit drónok elleni védelmi rendszerrel, fejlett érzékelőkkel és fedélzeti drónokkal szerelték fel. Páncélzata magas ellenálló képességet biztosít, és képes ellenállni a szélsőséges hidegeknek.

