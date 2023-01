A német kormány szerint el kell számoltatni az orosz háborús bűnösöket

A német védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háborús bűnökért felelős orosz politikai és katonai vezetést „felelősségre kell vonni”.

– olvasható a tárca Twitteren közzétett bejegyzésében.

Those responsible for the crimes committed must be held accountable – from Russian soldiers raping, pillaging & firing missiles on homes in #Dnipro to the leadership ordering these crimes. That is one of the reasons why @ABaerbock is traveling to The Hague tomorrow. 2/2

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 15, 2023