Orosz rakétákkal köszöntötték az új évet Kijevben

Nem sokkal éjfél után, néhány perccel azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta újévi köszöntőjét, az ukrán fővárosban és több más városban is megszólaltak a légvédelmi szirénák egy újabb orosz rakétatámadás miatt. Kijev fölött 23 rakétát lőtt le az ukrán légvédelem a jelentések szerint, az egyik megsemmisített rakétának a lehulló darabjai okoztak károkat Kijev központjában. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Kyiv. New Year’s night. Air raid alert sounds. Right now. pic.twitter.com/IwOjjcq3iX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022