Egy Wagner-csoporthoz köthető személy került az orosz nyugati katonai körzet élére

Az ukrán hírszerzés szerint egy Wagner-csoporthoz köthető orosz tisztet neveztek ki az orosz nyugati katonai körzet (WMD) parancsnokává.

Az amerikai Institute for the Study of War (Háborúkutató Intézet) legújabb jelentésében azt írta, hogy Jevgenyij Nyikiforov a beszámolók szerint a délnyugat-oroszországi Voronyezsi területen található Bogucsarban lévő parancsnoki állásból irányítja az ukrajnai orosz hadtestet.

Nyikiforov állítólag azért vehette át Szergej Kuzovlev vezérezredestől az irányítást, mert közeli szövetségese Szergej Szurovikinnak, az ukrajnai orosz erők főparancsnokának, valamint Jevgenyij Prigozsinnek, a Wagner-csoport nevű magánhadsereg alapítójának.

Az ukrán hírszerzés korábban arról számolt be, hogy Prigozsin és Szurovikin az orosz védelmi miniszter, Szergej Sojgu riválisa.

Nyikiforov korábban a Donbasszban irányította a Wagner-csoport elemeit 2014 és 2015 között.

(Guardian)