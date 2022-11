ENSZ: a zaporizzsjai erőmű elleni támadás felelősei “a tűzzel játszanak”

Az ENSZ nukleáris felügyeletét ellátó Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) elítélte az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű elleni támadást.

A szervezet főigazgatója szerint

a szombat éjjel és vasárnap reggel a térségben történt erőteljes robbanások” felelősei „a tűzzel játszanak”.

Az erőmű üzemeltető elmondták a NAÜ szakértőinek, hogy a létesítmény néhány épületében, berendezésében és felszerelésében károk keletkeztek, de egyelőre nem keletkezett olyan sérülés, amely kritikus volna a biztonságos működés szempontjából.

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security. https://t.co/0nEY45BLAg pic.twitter.com/FgG6erL0IV

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 20, 2022