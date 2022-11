Légvédelmi rakétarendszereket kapott az ukrán hadsereg

NASAMS és Aspide típusú légvédelmi rakétarendszerek érkeztek Ukrajnába, közölte Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter. „Ezek a fegyverek jelentősen megerősítik az ukrán hadsereget, és biztonságosabbá teszik egünket. Továbbra is lőni fogjuk a minket támadó ellenséges célpontokat” – fogalmazott, és köszönetet mondott a fegyverekért Norvégiának, Spanyolországnak és az Egyesült Államoknak.

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022