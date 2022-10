Ujjongó tömeg várta a teheráni reptéren a hidzsáb nélkül versenyző falmászónőt, de nem tudni, mi vár rá

Az iráni falmászót, Elnaz Rekabit ujjongó tömeg várta a teheráni repülőtéren, miután Dél-Koreában az Ázsia-bajnokságon fejkendő nélkül, haját lófarokba kötve versenyzett, pedig az iszlám köztársaság megköveteli a hidzsáb használatát a sportolónőitől.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

A szerdai hazaérkezéséről készült videókon a 33 éves Rekabi nevét skandálják és hősként ünneplik.

– kiabálták.

A sportolóért sokan aggódtak, mert a fejkendő nélküli versenyzését úgy értelmezték, ez egyfajta kiállás a szeptember 16-án rendőrségi őrizetben elhunyt, 22 éves, Mahsza Amini miatt elindult, öt hete tartó tiltakozások mellett. Aminit az iráni erkölcsrendőrség a nem megfelelő öltözéke miatt tartóztatta le, egészen pontosan azért, mivel nem takarta el az arcát az előírások szerint. A rendőrség tagadta azokat a beszámolókat, miszerint bottal a fejére mért ütések okozták a nő halálát – a hivatalos verzió szerint szívrohamban vesztette életét. Halála sok iráni nőt arra késztetett, hogy a kötelező hidzsábot levegyék, esetleg el is égessék, a hajukat pedig nyilvánosan levágják.

Az iráni nők által nemrég indított tiltakozások 2009 óta – a vélhetően elcsalt választást követő tömegtüntetések után – a legnagyobbak. Emberi jogi szervezetek becslése szerint több mint száz városban tartottak demonstrációt, több mint 200 embert – köztük 23 gyereket – öltek meg a közelmúltbeli tüntetéseken, illetve az azokat követő erőszakos válaszlépések során. Feltételezések szerint több ezer embert tartóztattak le.

A külföldön iráni zászló alatt versenyző sportolónőktől a kormányzat megköveteli, hogy folyamatosan, még a viadalok alatt is hidzsábot viseljenek, karjukat, lábukat laza öltözet takarja. A CBS News tudósítójának Rekábi barátai azt mondták, szerintük a sportoló szándékosan döntött úgy, hogy a tiltakozások támogatásaként nem visel fejkendőt.

Az aggódást erősítette, hogy a versenyt követően keddig nem adott életjelet magáról, majd a csendet egy neki tulajdonított, 200 ezer követővel rendelkező Instagram-bejegyzés törte meg, amelyben az olvasható, hogy „nem szándékosan” nem viselte a fejkendő. Azt ugyanakkor nem tudni, valóban ő írta-e a posztot, és ha igen, vajon milyen állapotban, milyen körülmények között. Az iráni rezsim ugyanis sokszor helyez nyomást iráni aktivistákra mind a hazájukban, mind külföldön, gyakran az állami tévében sugározzák ezeket a „kikényszerített vallomásokat”, ahogy azokat a jogvédő csoportok nevezik. Épp emiatt sokan szkeptikusak a Rekabinak tulajdonított Instagram-poszttal szemben is.

A belbiztonsági szolgálatokhoz közeli Tasznim hírügynökség megszólaltatta a sportoló fivérét, Daoudot szülővárosukban, Zandzsánban. Ő így fogalmazott:

Az iráni ellenzékhez közeli IranWire viszont arról ír a Wall Street Journal szerint, hogy a fivért, akit nem is sikerült elérniük, letartóztatták a belbiztonság ügynökei.

Szerdán reggel aztán a fekete baseballsapkát és fekete kapucnis pulcsit viselő Rekabi besétált az iráni forradalom és az azt követő iszlám köztársaság első vezetőjének nevét viselő Imám Homeini Nemzetközi Repülőtér termináljára, ahol családja, az állami tévé kamerákkal, a rajongók pedig virágokkal várták. Itt a falmászó megismételte, hogy „nem szándékosan” nem viselt hidzsábot, és hogy az utazása úgy történt, ahogy azt előzőleg tervezték.

Elnaz Rekabi was interviewed by state media upon arrival. She repeated her Instagram story about her hijab "inadvertantly" falling off. She added she was feeling "stressed" and "tense" about returning but was fine, and denied she intended to retire.#مهسا_امینی#الناز_رکابی pic.twitter.com/r9Ijrj5PI2

