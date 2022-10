Öngyilkos lett egy orosz rapper, mert nem akart bevonulni, hogy embereket öljön a háborúban

Öngyilkosságot követett el egy orosz rapper, mert csak így tudta elkerülni, hogy a Vlagyimir Putyin által elrendelt mozgósítás következtében besorozzák – írta meg a Daily Mail.

Ivan Vitalievics Petunyin, aki a Walkie művésznéven volt ismert, a dél-oroszországi Krasznodar városában végzett magával.

Holttestére egy toronyház közelében találtak rá, miután a 27 éves zenész a Telegram-csatornáján közzétett egy videóüzenetet (ez később a Sun YouTube-oldalán is megjelent), amelyben arról beszélt: nem akar embert ölni semmiféle eszme nevében. Petunyin, aki korábban az orosz hadseregben szolgált, és pszichiátriai kezelésben is részesült, azt üzente a rajongóinak: „Ha ezt a videót látod, akkor már nem élek. A gyilkosság bűnét nem tudom a lelkemre venni és nem is akarom.” (via Daily Mail)